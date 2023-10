Israel/Gaza-krigen

Det pågår intense israelske luftangrep mot det nordlige Gaza, skriver nyhetsbyrået AFP.

Al Jazeera skriver også at omfattende eksplosjoner og rakettangrep lyser opp himmelen over Gaza. Samtidig meldes det om store forstyrrelser i kommunikasjonsnettet på Gazastripen.

Les mer:

vgsporten »

Israel/Gaza-krigenVerdens helseorganisasjon (WHO) sier de har fått opplysninger om at over 1000 lik fremdeles ligger begravd i ruinene på Gazastripen. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenVerdens helseorganisasjon (WHO) sier de har fått opplysninger om at over 1000 lik fremdeles ligger begravd i ruinene på Gazastripen. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenRøyk stiger opp fra et rakettnedslag i nærheten av Khan Younis-leiren sør på Gazastripen. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenBildet viser en eksplosjon etter et israelsk luftangrep mot en boligblokk på Gazastripen 7. oktober. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenIsraels forsvarsminister Yoav Gallant med soldater nær grensen til Gazastripen. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenIsraels forsvarsminister Yoav Gallant med soldater nær grensen til Gazastripen. Les mer ⮕