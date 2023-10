Israel/Gaza-krigen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mottatt anslag om at rundt 1000 uidentifiserte lik ennå ligger begravd i ruinene i Gaza og ikke er inkludert i dødstallene.

Philippe Lazzarini i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA sier at det trengs en uavbrutt flyt av bistand til Gaza etter tre uker med massiv israelsk bombing som har utløst en humanitær krise. Tidligere har FN sagt at det trengs 100 lastebiler per dag for å dekke behovet.

– Fra en analyse av svarene kommer det fram at de spurte ikke er splittet i henhold til politisk tilhørighet eller demografi, og det er nesten garantert at utviklingen i gisselsaken, som nå står øverst på dagsordenen, har hatt en stor innvirkning på at folk endrer mening, skriver Maariv. headtopics.com

Den egyptiske TV-kanalen Al-Qahera melder natt til fredag at det har vært en eksplosjon i landsbyen Taba, som ligger i Egypt, nær den israelske havnebyen Eliat. Det israelske forsvaret opplyser at de er klar over en hendelse på stedet, og sier i en uttalelse at den fant sted «utenfor vår grense». (NTB/VG)EU-landene ble i et toppmøte i Brussel sent torsdag kveld enige om å kreve «humanitære korridorer og pauser» på Gaza-stripen.

Det har imidlertid land som Tyskland, Østerrike og Tsjekkia sagt nei til. De mener at å kreve en våpenhvile griper for langt inn i Israels rett til å forsvare seg.Den siste uken er amerikanske styrker blitt angrepet minst 12 ganger i Irak og minst 4 ganger i Syria, opplyser Pentagon, ifølge nyhetsbyrået Reuters. headtopics.com

Folk går i ruinene av bygninger som er rammet av israelske bombeangrep i al-Zahra utenfor Gaza by forrige fredag. Det er nå ingen trygge steder igjen, sier FN.

Khan Younis sør på Gazastripen ble utsatt for et stort angrep torsdag. Ifølge lokale kilder ble minst 17 drept.

