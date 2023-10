Israel/Gaza-krigen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har mottatt anslag om at rundt 1000 uidentifiserte lik ennå ligger begravd i ruinene i Gaza og ikke er inkludert i dødstallene.

– Vi har fått anslag om at over 1000 mennesker fortsatt er fanget under ruinene og ennå ikke identifisert, sier Richard Peeperkorn på spørsmål om dødstallene på Gazastripen. Han er WHO-representant for Gaza og den okkuperte Vestbredden. Kilden for opplysningene ble ikke spesifisert.

