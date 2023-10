Israel/Gaza-krigen

Den egyptiske TV-kanalen Al-Qahera melder natt til fredag at det har vært en eksplosjon i landsbyen Taba, som ligger i Egypt, nær den israelske havnebyen Eliat.

Kanalen melder at seks personer skal være skadet, skriver Reuters, som legger til at de ikke kan bekrefte opplysningene. Det israelske forsvaret opplyser at de er klar over en hendelse på stedet, og sier i en uttalelse at den fant sted «utenfor vår grense». (NTB/VG)

Les mer:

vgnett »

Israel/Gaza-krigenEn mann fortviler etter et angrep på den sørlige delen av Gaza tirsdag. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenRøyk og flammer stiger opp etter et israelsk bombeangrep mot Gazastripen. Bildet er fotografert fra Sør-Israel 14. oktober. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenFolk går i ruinene av bygninger som er rammet av israelske bombeangrep i al-Zahra utenfor Gaza by forrige fredag. Det er nå ingen trygge steder igjen, sier FN. Foto: Ali Mahmoud / AP / NTB Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenKhan Younis sør på Gazastripen ble utsatt for et stort angrep torsdag. Ifølge lokale kilder ble minst 17 drept. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenKhan Younis sør på Gazastripen ble utsatt for et stort angrep torsdag. Ifølge lokale kilder ble minst 17 drept. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenKhan Younis sør på Gazastripen ble utsatt for et stort angrep torsdag. Ifølge lokale kilder ble minst 17 drept. Les mer ⮕