Israel/Gaza-krigen

EU-landene ble i et toppmøte sent torsdag kveld enige om å kreve «humanitære korridorer og pauser» på Gaza-stripen, skriver nyhetsbyrået Reuters.Den siste uken er amerikanske styrker blitt angrepet minst 12 ganger i Irak og minst 4 ganger i Syria, opplyser Pentagon, ifølge nyhetsbyrået Reuters.Rutte: Hamas må utryddes, men sivile må beskyttes

– Beklageligvis så trengs det en militæroperasjon for å eliminere Hamas, sa Rutte på vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag. – Vi utkjemper en krig på den sørlige fronten mot Hamas, og vi er forberedt på enhver utvikling i nord der Hizbollah er påført mange tap. Men vi har ingen interesse av å utvide krigen, sier forsvarsminister Yoav Gallant.Helsemyndigheter i Gaza hevder å ha gitt ut liste over avdøde

Helsemyndighetene gjør dette etter USAs president Joe Bidens uttalelse onsdag, der han betvilte dødstallene som oppgis av myndighetene på Gazastripen. Hossein Amir-Abdollahian sier at de ikke ønsker en utvidelse av krigen i regionen, men dersom det han omtaler som «folkemordet i Palestina» fortsetter, vil USA ikke bli spart.Tidligere i møtet hevdet utenriksministeren at Hamas er klare til å løslate sivile gisler i Gaza, uten å nevne noe spesifikt tidspunkt.Ifølge russiske medier ledes delegasjonen av Abu Marzook. Han er politisk nestleder i Hamas og lever i eksil i Qatar. headtopics.com

Torsdag kveld skriver nyhetsbyrået Reuters at helsemyndighetene i Gaza har offentliggjort en liste med navn og ID-numre på over 7000 drepte palestinerne.Det øverste bildet viser Beit Hanoun i nord-Gaza den 10. oktober.Det melder palestinske Røde Halvmåne på X/Twitter.Amnesty International anser at Israel har begått flere krigsforbrytelser under bombingen av Gaza.

Folk går i ruinene av bygninger som er rammet av israelske bombeangrep i al-Zahra utenfor Gaza by forrige fredag. Det er nå ingen trygge steder igjen, sier FN.

