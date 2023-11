Israel er blitt en bølle

En versjon av dette innlegget ble først postet på Inga Marte Thorkildsens Facebook-side, og gjengis med tillatelse.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i LibanonTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hva er Israels plan for Gaza?ISTANBUL (Aftenposten): Ingen israelske ledere kan svare på hvordan Gazastripen skal styres etter krigen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Stolt av NorgeNorge snakker med tydelig stemme om Israels maktbruk.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Israelsk dokument: Vil flytte alle palestinerne til EgyptDokumentet er utarbeidet av Israels etterretningsdepartement.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕