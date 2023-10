Israel deler ny video som skal vise bakkestyrker inne på Gazastripen

Det israelske forsvaret har søndag ettermiddag delt en ny video på Twitter som skal vise noen av de israelske styrkene som er inne på israelskbeleirede Gazastripen.

UD jobber også paralllelt med tiltak for å få åpnet grenseovergangen Rafah mot Egypt – i hvert fall for utenlandske statsborgere. På toppmøte i Kairo sier han det fra europeisk, amerikansk og arabisk hold var enighet om nettopp tostatsløsningen.

Han sier mange arabiske land har trodd at de nå kunne nærme seg Israel uten å se det palestinske spørsmålet løst. – Det kan se vanskelig ut nå, det må vi være ærlig på. headtopics.com

– Vi oppfordrer på det sterkeste alle parter i konflikten til umiddelbar våpenhvile. Å angripe FNs fredsbevarende styrker er en forbrytelse, et brudd på internasjonal lov og må bli fordømt. – Vi er ekstra oppmerksomme på at trusselbildet kan bli påvirket her hjemme. Foreløpig er trusselnivået uendret, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i PST til TV 2.Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa er titalls sivile såret eller drept etter at israelske krigsfly angrep en buss sør på Gazastripen.

– Det er med stor lettelse vi har kommet i kontakt med Cares ansatte i Gaza. Både de og familiene er fortsatt i live. Samtidig er det med gru vi har hørt deres vitnesbyrd de siste ukene, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, i en pressemelding. headtopics.com

– En av våre kollegaer har søkt tilflukt i en liten leilighet sør på Gaza sammen med 80 andre. De sover på skift, fordi det ikke er plass til alle på gulvet samtidig. Sykdommer sprer seg fordi folk er stuet sammen og mangler vann, sier Georgsen.Søndag formiddag går luftvernsirenene i storbyenTel Aviv og andre steder sentralt i Israel, melder Det israelske forsvaret (IDF).

