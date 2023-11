Israel deler Gaza i to og fortsetter angrep mot Hamas

Det israelske militærets (IDF) talsperson sier i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AFP at de har delt Gaza i to. IDF hevder at de fortsetter med betydelige angrep mot Hamas søndag. Israelske styrker har ifølge det israelske militæret «omringet Gaza by ... Nå eksisterer det et Sør-Gaza og et Nord-Gaza», hevdet IDFs talsperson Daniel Hagari på et pressemøte melder nyhetsbyrået. Samtidig hevder Hamas at det pågår flere israelske angrep mot Gazastripen søndag kveld.

Tidligere søndag hevdet gruppen, som kontrollerer Gazastripen, at Israel gjennomførte «intense bombinger» rundt flere sykehus på Gazastripen. – Intense bombeangrep har funnet sted rundt sykehus i mer enn en time, sa Salama Marouf, som leder mediekontoret i Gaza, tidligere søndag. All kommunikasjon skal være nede på Gazastripen

