Israel bryter våpenhvilen i Gaza

Det var nok mange som hadde et håp torsdag formiddag da USAs utenriksminister Antony Blinken stilte noen klare krav til Israel for fortsatt amerikansk støtte til krigføringen i Gaza. Ett av dem var at Israel måtte bremse tap av antall sivile, et annet at mer humanitær hjelp måtte slippe inn på den okkuperte stripen, bosted for 2,3 millioner palestinere.. Da våpenhvilen brast knapt et døgn seinere, forsvant tydeligvis advarsler og krav i bombetåka, som raskt la seg over store deler av Gaza.

Nå støttet Blinken og en av Joe Bidens talsmenn fullt opp om det israelerne gjorde. Hamas brøt våpenhvilen, punktum!. Og nok en gang satte Israel en stopper for å få humanitær hjelp inn i Gaza.. Hvem som var den skyldige for at en ukes bombepause og frigivelse av israelske gisler og palestinske fanger tok slutt, vil trolig aldri bli klart. Kanskje var det delt skyld; dette var uansett en pause som ikke ville vare





