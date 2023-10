Israel: Bakkeoperasjon på Gazastripen utvides

Talsperson for militæret, Daniel Hagari, sier at styrkene fortsatt er på Gazastripen etter offensiven natt til lørdag og fortsetter krigen.

Opptrappingen synes å være et tegn på at Israel nærmer seg en full bakkeoffensiv på Gazastripen for å nedkjempe Hamas. Natt til lørdag rammet israelske jagerfly 150 tunneler og underjordiske bunkere, ifølge det israelske militæret.

Det skjedde samme kveld som Israel varslet en opptrapping av bombeangrepene mot den palestinske enklaven.– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sier analytiker Deborah Brown i HRW. headtopics.com

Kilder på Gazastripen og Sør-Israel sier at luftangrepene fortsatte lørdag formiddag, om enn ikke like intenst som om natten. Les også Demonstrerte for våpenhvile – stengte jernbanestasjon Mest intense hittilNattens bombing var den mest intense hittil, og eksplosjoner lyste kontinuerlig opp himmelen over Gaza by. Hundrevis av bygninger er lagt i grus og ytterligere tusener skadd, og landskapet i Nord-Gaza er forvandlet, sier Mahmud Bassal, talsmann for Gazas sivilforsvar.

– Vi kan se enorme flammer stige mot himmelen – det ser ut som de bruker en annen type bomber, skriver den britiske kringkasterens korrespondent Rushdi Abualouf. – Det har vært panikk overalt, selv her i Khan Younis, hvor det ikke var så mye bombing. Folk prøver å nå familiemedlemmer i andre områder, men telefonlinjene er blitt kuttet. Det er fullstendig kaos, skriver Abualouf. headtopics.com

