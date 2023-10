Israel: Antall gisler på Gazastripen øker til 239

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Drapet på Reuters-journalisten Issam Abdallah i Libanon 13. oktober var resultat av et målrettet angrep, ifølge Reportere uten grenser (RSF).

– Våre krigere kjemper akkurat nå harde kamper med maskingevær og panserbrytende våpen mot invaderende okkupasjonsstyrker nordvest i Gaza, sier Qassam-brigaden i en uttalelse på Telegram.Den israelske hæren (IDF) skriver på Telegram søndag ettermiddag at de har fortsatt å gå til angrep i Gaza de siste timene.

Fem palestinere har blitt drept av israelske styrker på den okkuperte Vestbredden søndag, melder helsemyndighetene der. I tillegg er to palestinere drept i sammenstøt med israelske styrker i flyktningleiren Dheisheh, som ligger i nærheten av Betlehem. headtopics.com

– Siden 7. oktober har mer enn 3257 barn blitt meldt drept, inkludert minst 3195 på Gazastripen, 33 på Vestbredden og 29 i Israel, skriver Redd Barna i en pressemelding. – Antallet er opprivende, og siden volden ikke bare fortsetter, men også opptrappes på Gazastripen akkurat nå, er det fortsatt mange barn i alvorlig fare, sier Redd Barnas landdirektør i de okkuperte palestinske områdene, Jason Lee, i pressemeldingen.

– Aldri, under noen omstendigheter, ble statsminister Netanyahu varslet om Hamas' planer om å starte en krig, skrev han i meldingen som nå er fjernet.

