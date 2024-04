Israel angriper iransk konsulat i Syria

Det mener Hilde Henriksen Waage, professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. – Dette er å leke med ilden. Israel har jo i mange år drevet med bombeaksjoner inne i Syria hvor de ofte har truffet iranske militære baser, sier Waage til VG. Den iranske Revolusjonsgarden opplyser at syv av deres medlemmer, blant dem to høytstående generaler, ble drept da Irans konsulat i Damaskus ble jevnet med jorden.

Både syriske og iranske medier og eksilgruppen SOHR sier Israel sto bak angrepet, skriver NTB. Israel har ikke kommentert hendelsen. Waage mener at både Israel og Iran driver krigføring ved stedfortreder. – De går ikke direkte til angrep på hverandres territorier, men tar ut hverandres alliansepartnere, sier Waage og peker på at Iran er alliert med Syria som igjen er alliert med Hizbollah i Libanon. På samme lag, sier hun, er også Hamas og houthi-militsen i Jeme

