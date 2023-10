Ishockeyspiller truffet av skøyte i halsen – døde av skadene

Den britiske klubben opplyser om dødsfallet på sine nettsider søndag.

«Nottingham Panthers er knust over å måtte kunngjøre at Adam Johnson på tragisk vis døde etter en bisarr ulykke i en kamp i Sheffield i går kveld», heter det i en uttalelse.«Alle i klubben, inkluderte spillere, ansatte, støtteapparatet og eierne er knuste over nyheten om Adams bortgang», heter det også i meldingen.

Den amerikanske ishockeyspilleren skal ha blitt truffet i halsen av en skøyte under lørdagens kamp. Han fikk livreddende hjelp på isen. Siden ble Johnson kjørt til sykehus i ambulanse, men livet sto ikke til å redde. headtopics.com

Kampen ble avbrutt og publikum ble bedt om å forlate hallen mens det ble arbeidet med å redde Johnsons liv. Rundt 8000 publikummere skal ha vært på tribunene. Den engelske ligaen har besluttet å utsette alle søndagens kamper som følge av det tragiske dødsfallet.(©NTB)

