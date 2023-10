Iran om Israels Gaza-angrep: – Har krysset den røde linjen

– Zionistregimets forbrytelser har krysset den røde linjen, som kan tvinge alle til å gripe inn, skriver Irans president Ebrahim Raisi på X/Twitter. Det melder flere internasjonale medier, deriblant nyhetsbyrået AFP og Times of Israel.

– Siden morgenen har det blitt uført flere raid 50 meter fra sykehuset, skriver Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse på Facebook. Israel har flere ganger siden krigsutbruddet 7. oktober bedt om at al-Quds-sykehuset evakueres. Lokalt helsepersonell mener at dette ikke er mulig. – Vi er ekstremt bekymret for de 200 norske borgerne, 100 norske barn, som er fanget i Gaza, og som ikke slipper ut, sier bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til TV 2.

– Jeg har ikke informasjon om at vi har fått kontakt med nordmenn ennå, men det jobbes på spreng dag og natt i vårt operasjonssenter i UD. Det vi regner med nå, er at vi sannsynligvis vil få enda flere tragiske beskjeder utover dagen, sier bistandsministeren klokken 9. headtopics.com

Flere tusen mennesker har ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) brutt seg inn i nødhjelpslagre, melder FN søndag. Gazas 2,3 millioner innbyggere har vært helt avskåret fra verden de siste tre ukene, samtidig som massive israelske luftangrep har rammet det palestinske området.

Bilder og videoer som nå begynner å komme ut fra den krigsrammede palestinske enklave, viser enorme ødeleggelser og palestinere som desperat graver med hendene i ruinene for å finne overlevende og døde etter de israelske angrepene.Der hevder de å ha angrepet «450 militære mål» som tilhører Hamas. Angrepene er utført over hele Gazastripen, skriver de videre. headtopics.com

