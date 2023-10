Iran: - Ønsker ikke spredning

- Iran ønsker ikke at krigen sprer seg, sier Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian i en uttalelse lørdag ettermiddag, gjengitt av Reuters. Han kommenterer også igjen anklager om Irans tilknytning til Hamas' angrep på Israel 7. oktober.

Iran, som støtter Hamas, ble tidlig beskyldt for å ha bidratt i støtte og planlegging av lørdagens angrep. Det er avvist av Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som likevel har hyllet angrepet. Både USA og Israel har opplyst at de ikke har direkte bevis som knytter Iran til angrepet. - Påstander om at Iran har koblinger til Hamas' angrep er grunnløse, sier Amir-Abdollahian.

