Iran, İsrail'e doğrudan saldırıda bulundu

KortversjonenOppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister.Vis mer For første gang har Iran gått til direkte angrep på Israel. Israel og Iran anklager hverandre for å true freden i Midtøsten

Minst 33.797 mennesker er drept i Gaza de siste seks månedene, ifølge Hamas-styrte palestinske helsemyndigheter.– Dette gir israelerne frie tøyler, fordi mye av oppmerksomheten blir vridd vekk fra Gaza og over på det regionale perspektivet, sier professor i militær strategi Tormod Heier til VG.– Sånn sett var angrepet fra Iran en gavepakke til Netanyahu.

– Strekker Israels ressurserMen Iran-angrepet gjør også at Israel risikerer å kjempe en krig fra flere fronter. De satt rolig i båten under Irans angrep mot Israel, men er relevant i konflikten da den væpnede gruppen sponses av Iran. – Det ligger et poeng i det. Både USA, Storbritannia og Frankrike har advart Israel mot å eskalere for mye, fordi de ikke har interesse av å trekkes inn i en storkrig i Midtøsten, forklarer Heier.– Der ligger det et håp. Det er mange i regionen som er uenig med Israel, men som ikke er interessert i økt innflytelse fra Iran, sier Halsne og trekker frem Egypt, Saudi Arabia, Qatar og Jordan.

