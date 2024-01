Iran angriper mål i Irak, Syria og Pakistan

I rask rekkefølge gikk det autoritære presteregimet i Iran denne uka til angrep mot flere mål i Irak, Syria og Pakistan. Grytidlig torsdag morgen gjennomførte Pakistan et gjengjeldelsesangrep mot iransk territorium, og kan med det ha avslørt Irans store svakhet.. Det mener NTNU-professor Jo Jakobsen, ekspert på internasjonale relasjoner.. - I en årrekke har man gått ut fra at å angripe iransk territorium direkte, vil være å tråkke over en rød linje.

Det Pakistans angrep demonstrerer, er at det ikke nødvendigvis er noen rød linje for Iran, sier Jakobsen.. Det kan igjen forrykke den skjøre maktbalansen i Midtøsten, og gjøre den spente situasjonen i regionen enda mer ustabil.. - Det kan være farlig, sier professoren.. Ville vise styrkeIrans plutselige militære utfall mot mål i Irak, Syria og Pakistan kom etter en lang periode med iransk tilbakeholdenhet





dagbladet » / 🏆 2. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Iran angriper mål i PakistanTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Ingen norske soldater såret i rakettangrep mot base i IrakTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Den iranske Revolusjonsgarden sier den har angrepet mål i Erbil i IrakTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Drapet på generalmajor i Syria øker spenningen i regionenDrapet på generalmajor Sayyed Razi Mousavi i et israelsk luftangrep utenfor Damaskus øker spenningen mellom Israel, Syria og Iran. Forskere mener drapet er en del av en minikrig som pågår i nord og er et forsøk på å svekke Hizbollah.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Israel angriper syriske mål etter rakettangrep fra SyriaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

NRK: Retten i Pakistan mener Arfan Bhatti kan utleveres til NorgeMen trolig blir avgjørelsen anket og det blir en lengre prosess med å få utleveringen effektuert.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »