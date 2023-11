Iran advarer: - Harde konsekvenser

Helsemyndighetene på Gaza sier at 8796 palestinere, inkludert 3648 barn, har blitt drept siden krigens start 7. oktober. Tidligere onsdag kom Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, med en konkret oppfordring til muslimske land, skriver Reuters. Han ber dem om å stanse all eksport av olje og mat til Israel, for å stanse bombingen av Gaza.

