Intervju med påtroppende byrådsleder skaper reaksjoner: – Fremstår som en parodi på seg selv

Det er ikke alltid så vakkert når Bergen blir sett utenfra. Faktisk litt flaut, sier kommentatorene.Før lokalvalget ga Meyer Høyre-velgerne en garanti for at Bybanen skulle bygges over Bryggen til Åsane. Striden rundt bybanetraseen har vært en verkebyll i bergenspolitikken i årevis.Men etter valget snudde hun. Det ble forklart med forholdet til samarbeidspartier i korthuset av et flertall i bystyret.

-ismen som under Erna Solberg har forgiftet Høyre og som gjør at jeg ikke lenger stemmer på dem. Ingen prinsipper, byttes med makt som skal brukes til lite annet enn å sitte.»Hun bodde alene på den øde øya i 14 år. Så fikk hun besøk: – Det kunne jo ikke bli noe mer. Vi var jo fetter og kusine.

Les mer:

Aftenposten »

Frontkollisjon på Jæren: – Fremstår alvorligTo personer er fraktet til sykehus etter frontkollisjonen mellom to personbiler. Én fikk livreddende førstehjelp etter å ha vært fastklemt. Les mer ⮕

Maguire med oppgjør i TV 2-intervju:OLD TRAFFORD (TV 2): Manchester United-stopper Harry Maguire mener at han har fått vanskeligere arbeidsbetingelser. Les mer ⮕

Siddisene gir Bergen nedrykksnerver: – Stiller med det sterkeste laget vi kanDet er ikke bare i Eliteserien at Viking kan stikke kjepper i hjulene for Bergen Les mer ⮕

Innbruddsbølgen på Sotra: To menn fra Bergen er tattPolitiet har ransaket hos dem Les mer ⮕

- Hamas-topp ber om Hizbollah-støtteSiste nytt fra Dagbladet: I et intervju med nyhetsbyrået AP|/... Les mer ⮕

Kvinne funnet død i Bergen – ingen pågrepetPolitiet fikk en bekymringsmelding torsdag ettermiddag og rykket ut til en adresse i Bergen, hvor de fant en død kvinne i 40-årene. Les mer ⮕