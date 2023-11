Internett og telefonsignal nede i Gaza

Internett og telefonforbindelse har stor betydning i disse krigene, forklarer Tormod Heier, professor ved Forsvarets høgskole. – Å forstyrre eller ta bort telekommunikasjon gir Israel store fordeler i kampen mot Hamas. For det første fordi jeg antar at Hamas-soldatene bruker internett for å kommunisere seg imellom for å samordne seg, sier Heier.At «hele verden» følger med på krigen er også av stor betydning, og noe Israel nok helst vil unngå, påpeker Heier.

– Millioner på millioner av mennesker får utrolig sterke inntrykk fra de grusomme kampene inne i det tett befolkede området. Da får internett stor betydning for massemobiliseringen av folkemengder, som igjen har stor politisk kraft i seg og som kan endre hele maktbalansen i Midtøsten.

Bortfallet av tjenestene skyldes at den internasjonale tilgangen til Gazastripen er blitt frakoblet på nytt, hevder teleoperatøren Paltel, som er den største på Gazastripen, i en uttalelse på meldingstjenestenIsrael trappet opp angrepene voldsomt.

– Ja, det kan jo være at det danner seg et mønster over tid hvor man sett med israelske øyne har en klar fordel av å tone ned bildene som sendes til omverdenen, samtidig som man da gjennomfører noen av de mest intense og mest kontroversielle operasjonene der man tror det befinner seg Hamas-lederskap eller viktige strategiske mål, sier Heier.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Reuters: Internett og telefonsignal nede i GazaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Reuters: Internett og telefonsignal nede i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Reuters: Internett- og telefondekning nede igjenSiste nytt fra Dagbladet: Det palestinske teleselskapet Paltel sier at internett- og telefondekningen er helt borte på Gaze, melder Reuters. Saken oppdateres....

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Ekspert mener IS og al-Qaida har ønsket seg detteIsraels teppebombing av Gazastripen øker risikoen for mer radikalisering og ekstremisme, mener eksperter. Også her hjemme.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

VGNETT: Ekspert: Sikker på at mistenkt skip ble skygget utenfor NorgeFinsk politi mener at det kinesiske skipet NewNew Polar Bear forårsaket Balticconnector-lekasjen. Dager senere ble skipet skygget utenfor norskekysten, vurderer orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Ekspert måper: - Utrolig!IMPONERER: Bildene av Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås får den amerikanske friidrettsekspert Jonathan Gault til å måpe. Video: Kristoffer Løkås. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet, NTB og Christian August Cederblad / Dagbladet

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕