Internett- og telefondekning er tilbake på Gazastripen

Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven. Det har heller ikke vært mulig å ringe etter ambulanse.Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen.

I den kaotiske situasjonen har mange fryktet at palestinernes lidelser har blitt holdt skjult for verden. – Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sa analytiker Deborah Brown i Human Rights Watch lørdag.Grytidlig søndag morgen melder Al Jazeera at bombardementet intensiveres nord på Gazastripen. Også i flyktningleiren Khan Younis i sør har det vært nattlige angrep.

En humanitær katastrofe utspiller seg ifølge FN på Gazastripen, der 2,3 millioner innbyggere også er rammet av en full israelsk blokade. Presidenten for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ber de krigførende partene ta grep for å få slutt på uholdbare sivile lidelser.Hun er sjokkert over omfanget av lidelse og krever at volden trappes ned. headtopics.com

– Det er uholdbart at sivile ikke har noe trygt sted å være på Gazastripen i de massive bombeangrepene, sier hun.Lørdag kveld kunngjorde Israels statsminister at krigen er inne i en ny fase. Krigen inne på Gazastripen kommer til å bli vanskelig og langvarig, fastslo statsministeren på en pressekonferanse lørdag kveld.

– Vi er forberedt på det. Målene i krigens andre fase er tydelige: Å ødelegge Hamas' militære kapasitet og lederskap, og å hente hjem gislene, sier Netanyahu.

