Internett- og telefondekning er tilbake på Gazastripen

Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven. Det har heller ikke vært mulig å ringe etter ambulanse.

Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen. Så langt i helgen har flere hundre blitt drept, og i natt bikket tallet på antall døde 8000, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen.

I den kaotiske situasjonen har mange fryktet at palestinernes lidelser har blitt holdt skjult for verden. Nye bombeangrepGrytidlig søndag morgen melder Al Jazeera at bombardementet intensiveres nord på Gazastripen. Også i flyktningleiren Khan Younis i sør har det vært nattlige angrep. headtopics.com

Presidenten for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) ber de krigførende partene ta grep for å få slutt på uholdbare sivile lidelser.Hun er sjokkert over omfanget av lidelse og krever at volden trappes ned.

Varsler opptrapping av nødhjelpLørdag kveld kunngjorde Israels statsminister at krigen er inne i en ny fase.

