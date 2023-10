Intern Braathen-splid i skistyret: Styremedlem slo alarm

Det kom som et sjokk fredag formiddag da en av verdens beste alpinister kunngjorde at han legger opp – i en alder av bare 23 år.langet ut mot skiforbundet og kom med anklager om dårlig moral på en pressekonferanse i Østerrike. Stridens kjerne er en langvarig konflikt om såkalte «bilderettigheter».

Tilførsel til en protokoll som uttrykker avvikende mening, protest e.l. og som part eller deltager i møte kan forlange.Kristin Gjertsen stemte mot at saken skulle sendes til NIF. Hun ba om protokolltilførsel i styremøtet – fordi hun mente det ikke var riktig med en omkamp på de juridiske vurderingene.Det at saken ble sendt til NIF for en ny vurdering gjorde Lucas Braathen bare enda mer oppgitt, fortalte han på fredagens pressekonferanse.

Det var deres vurdering som Kristin Gjertsen i stor grad la til grunn for sin protokolltilførsel. Der bemerket hun: Styret har ansvar for å følge lover og regelverk, økonomisk forsvarlig drift – og forbundets renommé.Norske alpinstjerner – med Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde i spissen – og langrennsprofilen Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale. headtopics.com

Utøvernes advokat ga tidligere i høst uttrykk for overfor VG om at det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter.

– Jeg er sterk tilhenger av landslagsmodellen, der de som oppnår best resultater og har størst markedsverdi bidrar mest til at vi fortsatt bygger fellesskap og vinnerteam. Og bare for at det er sagt: Jeg oppfatter at utøvere som utfordrer landslagsavtalen også gir klart uttrykk for at de ønsker det. headtopics.com

