Innlandet: Person omkom i trafikkulykke

En lastebil og en personbil kolliderte søndag morgen på riksvei 3 i Innlandet. Det dreier seg om en frontkollisjon, ifølge NTB.. En person er bekreftet død etter ulykken, opplyser politiet.. Pårørende er varslet.. - AlvorligDet var like før klokka 6 søndag morgen at politiet fikk melding om en trafikkulykke på riksvei 3 i Stange.. Ulykken ble betegnet som «alvorlig»..

- Sjåføren i vogntoget framstår som uskadd, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sa operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt til Hamar Arbeiderblad i morgentimene.. Vegen stengtVeien ble stengt etter ulykken. Det er skiltet omkjøring for kjørende via E6 og riksvei 25 via Hamar, ifølge HA.. Like før klokka 13 søndag opplyser politiet at en person er bekreftet omkommet etter ulykken..

