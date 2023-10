- Inne i et ganske alvorlig spor

– Det betyr ikke noe rettslig og forandrer ikke straffesaken sådan, sier Kjetil Kolsrud, redaktør i Rett24, til TV 2.

– Dette er ikke noe som kan anmeldes over nettet, men noen har møtt opp og snakket med politiet, og det forteller at det er et alvor i saken for en av de fornærmede, som faktisk tar det skrittet, sier Kolsrud.

Gjert Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, var ikke kjent med at det forelå en anmeldelse da han var

– Politiet har et helt selvstendig ansvar for å etterforske mistanke om alvorlig lovbrudd, så de er ikke avhengige av en anmeldelse for å starte en sak, forklarer Kolsrud.– Det må selvfølgelig understrekes at anmeldelse og etterforskning er på et veldig tidlig stadium, og det trenger absolutt ikke å lede ut i en straffesak. De kan også konkludere med at det ikke har skjedd noe eller at det ikke er noe bevismessig dekning for det, sier Kolsrud.

Gjert Ingebrigtsen var ferdig som trener for sønnene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen før 2022-sesongen. Han har imidlertid fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås, men Friidrettsforbundet har nektet pappa Ingebrigtsen akkreditering, også til neste års mesterskap.– De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn.

– At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til – om enn alt for sent.

