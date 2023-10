Innbygger i Gaza til VG: – Vi er tilbake i steinalderen

I over to døgn har VG forsøkt å nå ham, men det har vært umulig. Fredag kveld intensiverte Israel bakkeinvasjonen inne i Gaza. Samtidig gikk telefonlinjer, internett og fiberlinjer ned over hele Gaza. Palestinske myndigheter sier det var på grunn av israelsk bombardement.Til VG sier Ibrahim at de to siste døgnene har vært ekstremt vanskelige.

Mange av ambulansene har sluttet å kjøre, sier han. Etter israelske bombardement av boligblokker, må sivile søke gjennom ruinene med bare hendene. Skadede blir fraktet med hest og kjerre.Ødeleggelser inne på Gazastripen etter et israelsk luftangrep den 26. oktober.Det er første meldingen en lege sender til VG.Han sier han har gitt opp troen på menneskeheten.

Etter at Israel intensiverte kampene inne i Gaza, har også lite informasjon sluppet ut. Det er også fordi journalister inne i Gaza ikke har hatt mulighet til å dele vitnesbyrd på grunn av ødelagte kommunikasjonslinjer. headtopics.com

Human Rights Watch har advart at mangel på kommunikasjon kan hjelpe til med å skjule mulige krigsforbrytelser.at Israel driver med kollektiv avstraffelse av Gazas befolkning gjennom å kutte ut mat, vann, elektrisitet og drivstoff. Dette er en krigsforbrytelse, når de med vilje blokkerer humanitær nødhjelp fra å nå sivile i nød, sier de.

Fra israelsk side kan man se røyk og israelske angrep inne i Gaza. Men ingen journalister slipper inn dit. Slik så det ut lørdag ettermiddag fra byen Sderot, drøye 2 kilometer unna Gaza.FNs generalsekretær António Guterres har uttalt at han er dypt bekymret for klare brudd på den humanitære folkeretten i Gazastripen. headtopics.com

– Jeg er dypt bekymret for de klare bruddene på den internasjonale humanitærretten som vi er vitne til i Gaza, sa Guterres i en tale tidligere denne uken.Gaza og det palestinske folket har levd under en israelsk okkupasjon siden 1967. Eksklaven er omringet av høye gjerder, og Israel kontrollerer hvem som kan forlate – og hva og hvem som kan slippe inn dit.FNs generalsekretær António Guterres anklaget 24.

Gass-smell for Norge: 44.000 kroner mindre per innbyggerOljegiganten Equinors skatteseddel krymper kraftig. Les mer ⮕

Funnet av en død person på en adresse i Øst politidistriktEn person er funnet død på en adresse i Øst politidistrikt. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall og har tatt med en person til arresten for undersøkelser. Les mer ⮕

Masse slagsmål på privat fest i Øst politidistriktPolitiet melder om et masseslagsmål på en privat fest i Øst politidistrikt. Først ble det antatt at flere personer var skadet, men senere oppdateringer indikerer at ingen er skadet. Festen var en 'slippfest' for kommende russekull. Les mer ⮕

Blåmuggost fra Gangstad er verdens beste ostGangstad gårdsysteri fra Inderøy sikret seg gullet i verdensmesterskapet i ost fredag. Les mer ⮕

«Tenk på oss som mennesker»Inntrykk fra unntakstilstanden i Jerusalem og på Vestbredden. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenShifa-sykehuset i Gaza by. Les mer ⮕