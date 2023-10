Innbruddsbølge i Vesterålen – politiet ber om tips

Det har vært flere innbrudd i Vesterålen den siste uken. Politiet sier de ikke har noen mistenkte og ber publikum om tips. - Politiet etterforsker flere innbrudd som har funnet sted denne uken i Sortland-området, hvor den seneste saken er et innbrudd og skadeverk på en hytte i Kjerringnesdalen natt til 26. oktober, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

Politiet skriver videre at de ønsker tips fra publikum om bevegelser i Kjerringnesdalen i tidsrommet 25. oktober klokka 21 til 26. oktober klokka 9. - Vi har ingen mistenkte i sakene. Det er for tidlig å si om det er sammenheng mellom de ulike innbruddene, men det kan ikke utelukkes. Politiet skriver at de etterforsker bredt og har ulike hypoteser om hendelsesforløpet og hvem som kan stå bak.

