Innbrudd i elektronikkbutikk i Øst politidistrikt

07.11.2023 10:01:00 vgnett 1 min.

En elektronikkbutikk i Øst politidistrikt har blitt utsatt for et innbrudd. Det er foreløpig ukjent hvor store verdier som er stjålet, men det antas å være store summer. Overvåkingsbilder viser at det var minst fire gjerningspersoner som forsvant fra stedet i en bil. Det har tidligere vært flere innbrudd på elektronikkbutikker i området.