Ingvild (27) bestemte seg: – Jeg ringer heller mamma og pappa når jeg skal grine

Proff med turnusMålvakten, som opprinnelig er fra Bodø, ble lokket til Tromsø av en jobb som meteorolog på Vervarslinga i Nord-Norge. Turnusen der kombinerer hun med å være semiprofesjonell fotballspiller seks av sju dager i uka, og på et vis går hjulene rundt – og smilet sitter alltid løst. Det gjelder spesielt overfor lagvenninnene.

Selv en røket akillessene på trening med TILs herrelag (!) ga ikke sure miner i garderoben. Da var hun bevisst på at hun ikke ville la sitt tungsinn smitte over på laget.Finn og følg podkastenDer får du også høre om hvor mange ganger hun er spurt om Villa-navnet, hvilket sted i Tromsø by hun dominerer aller mest og hvordan hun vurderer opprykkssjansene til sitt meget formsterke lag.

Det dukker opp en teori om ubåter i Prestvannet på veien, og panelet og Ingvild får også snakket seg tom om TILs elleville 4-1-seier i Molde og medaljemulighetene til «Gutan». En hell i uhell-vits dukket også opp under Molde-TIL, og med Villa som gjest er det egentlig en prestasjon å holde seg til en drøy times lyd denne gangen.

Alle de 116 episodene av vår fotballpodkast JoMos Kosmos er tilgjengelige og lette å søke opp både på Soundcloud, Spotify og Apple Podcasts (iTunes).

