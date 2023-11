Ingen vet hvem han er. Nå er han stedt til hvile.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KLASSEKAMPEN: Den kalde og den varme voldenUnder Israels okkupasjon av Palestina er grusom vold blitt alminnelig.

TV2SPORT: RBK-spillerne får et viktig ansvar - men ingen treneravklaring på Lerkendal med det førsteRBK-styret varslet treneravklaring mot slutten av oktober eller tidlig november. Slik blir det neppe.

DB_SPORT: Tar ingen sjanserStore snømengder nord i Italia gjør at det norske kvinnelandslaget i langrenn avbryter høydeoppholdet i Livigno to dager tidligere enn planlagt.

DIGI_NO: Nytt Oslo-byråd: − Ingen planer om å legge ned Oslo OrigoNytt byråd vil «i større grad benytte kompetanse og kapasitet i det private markedet», men har foreløpig ingen planer om å legge ned Oslo Origo.

BTNO: Ingen norske vinnere av Nordisk råds priser(Åpen for alle)

DAGSAVISEN: Ingen norske vinnere av Nordisk råds priser – men norskfødt islending vant prisDet ble ingen norske vinnere da Nordisk råds fem priser ble delt ut tirsdag i Operaen i Oslo. Svenske Johanna Dranger vant den gjeve litteraturprisen, mens prisen for barne- og ungdomslitteratur gikk til en norskfødt islending.

