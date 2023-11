Influensernes TV-prosjekt slaktes: Dette svarer de

GIMLE KINO / OSLO (Nettavisen): På fredag er det premiere på Amazon Prime-serien «Girls of Oslo», som følger influenserne Isabel Raad (29), Sophie Elise Isachsen (28), Nora Haukland (26) og Anniken Jørgensen (27) tett.Allerede har det blitt sluppet noen smakebiter på serien i form av små klipp, og enkelte anmeldere har også fått ta en titt på den nye realityserien til de fire influenserne.

Blant annet trillet VGs anmelder en toer på terningen og kalte TV-serien «utrettelig overfladisk og ubeskrivelig harry». Ikke i målgruppenDa Nettavisen møter de involverte i forbindelse med premierefesten for serien på Gimle kino i Oslo onsdag, kan Jørgensen fortelle at hun ikke tar seg nær av slakten i VG:

– Det er vel ikke en 52 år gammel mann fra VGs «cup of tea». Og jeg kan egentlig skjønne at han synes at det var jævlig å se på. Men så er det heller ikke for han, rett og slett. Ifølge influenseren er serien laget for jenter i alle aldre, samt gutter. Men kanskje ikke for menn i 50-årene.– Jeg håper virkelig den blir tatt godt imot, og at det ikke blir total slakt. Da dør jeg, ler hun.

– Mer søppel til folketInfluenser og TV-profil Sebastian Solberg (32) har hatt regi på realityserien, sammen med Mari Borander.– Jeg har jo lest noen av anmeldelsene, og noe av kritikken er helt riktig, ler han.

– Men så tenker jeg også ... Søppel og harry, hva annet forventer du? Hvis du vil se nyheter så kan du gå et annet sted å se det. Vil du se en dokumentar, gå og se en dokumentar. Og vil du ha underholdning fra influenser-Norge – så får du det her. Mer søppel til folket, tenker jeg. – Forventningene er skyhøye. Jeg tror dette kommer til å bli dødsbra, sier influenser Martine Lunde (27) til Nettavisen.– Det ser veldig spennende ut.

