Influencerler, İsrail/Filistin çatışması hakkında konuşmayan meslektaşlarını eleştiriyor

Flere influencere har gått ut på sosiale medier og kritisert kolleger for ikke å uttale seg om Israel/Palestina-konflikten.

– Jeg mener ingen har en plikt til å uttale seg. Det er superbra at noen ønsker å gjøre det, men ingen skal føle seg tvunget, sier hun til VG. «Mine influencer-kolleger, dere MÅ komme på banen, alle som har en plattform har en plikt overfor menneskeheten», skrev Sophie Elise i en Instagram-story tidligere i oktober.

– Når vi blir skuffet over folk som holder kjeft, mener vi at vi blir skuffet over de som lever ut livet sitt, legger utEn slags blogg i video-format. Influensere publiserer ofte vlogs hvor de for eksempel tar med seg følgerne gjennom dagen, eller på konkrete reiser eller opplevelser. headtopics.com

– Selvfølgelig har man lest om det som foregår, men det må være lov å si at det er vanskelig å finne ut hva som er riktig å dele. Det er utrolig mye informasjon, og forferdelig det som skjer.Foto: Terje Bendiksby / NTBLøtvedt presiserer at det likevel er bra å oppfordre følgere til å bidra. I sin TikTok-bio har hun selv delt en lenke til Røde Kors sin innsamling til sivile i Israel og Gaza.

Etter at Løtvedt publiserte sitt svar på TikTok, har kritikken haglet. Selv mener hun det hele er tatt ut av kontekst. – Men de har kanskje et ansvar. Det har så stor verdi når de gjør det, de har en målgruppe ikke alle når ut til. De er heldige som har den plattformen, så vi håper jo at de vil bruke den, sier Hiwa til VG. headtopics.com

Les mer:

vgnett »

23 yaşındaki Lucas Braathen kayakçılığı bıraktığını açıkladıNorveçli kayakçı Lucas Braathen, 23 yaşında alp disiplinindeki kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Bu haber, spor dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Les mer ⮕

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırıyorİsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını duyurdu. FN üye ülkelerinin ezici çoğunluğu, acil bir insani ateşkes talep eden bir kararı kabul etti. Les mer ⮕

Hamas' silahlı kanadı Gazze Şeridi'nde İsrail kara birliklerine karşı savaşıyorEzzedine al-Qassam tugaylarından yapılan bir açıklamada, Beit Hanoun ve Bureij'de İsrail kara birliklerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Les mer ⮕

Granerud, Olympiatoppen ve Braathen hakkında açıklamalarda bulunduGranerud, TV 2'ye verdiği röportajda, Olympiatoppen'in başkanı Tore Øvrebø'nun ona bir kronik yazma motivasyonu verdiğini söyledi. Lucas Braathen'in babası Bjørn Frölich Braathen, şok haberin ardından TV 2'ye verdiği röportajda, kayak yetkililerine sert eleştirilerde bulundu. Granerud, TV 2'ye şunları söyledi: 'Bir sporcu olarak yıllık milyonlar kazanan ve bir şeyi kaçıran birine acımakta zorlanıyorum, ama tabii ki farklı düşünebiliriz.' Les mer ⮕

FN, Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkesi destekliyorFN Genel Kurulu, 120 ülkenin desteğiyle Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkesi destekleyen bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti. İsrail, Hamas'ın adının geçmemesi nedeniyle kararı reddetti. Les mer ⮕

Lucas Braathen gir seg som alpinist og kritiserer skiforbundet23 yaşındaki alp disiplini sporcusu Lucas Braathen, Norveç kayak federasyonunun kendisine olan muamelesini eleştirerek alp disiplininden çekildiğini açıkladı. Eski baş antrenör Finn Aamodt ise Braathen hakkında şok olduğunu belirterek, 'Olağanüstü biri' dedi. Les mer ⮕