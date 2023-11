Influencerların Yoksayılması Yardımcı Olmuyor

HJELPER IKKE Å IGNORERE DEM: For mange unge i dag, er influencere storesøstrene de aldri ba om, skriver kommentator Selma Moren. På bildet: Anniken Jørgensen, Nora Haukland, Sophie Elise Isachsen og Isabel Raad i «Girls Of Oslo».Kanskje ikke helt overraskende fra en anmelder fra en annen generasjon – som ikke har vokst opp med Sophie Elise og resten av influencer-mafiaen., kommenterer voksne mennesker omtrent hver gang de nevnes

.Tror du på at det er løsningen, vet du lite om unges virkelighet på sosiale medier.Det skal godt gjøres å ignorere dem. Jeg tror ikke man slipper helt unna, om du så blokkerer hver eneste èn av dem.Og tro det eller ei: De fleste 15-åringer har ikke overskudd eller kunnskap nok til å ha et kritisk forhold til innholdet de konsumerer, eller hvordan rumpe-implantat-operasjoner og evige skjønnhetstips påvirker dem. De sluker det i seg, mens verden og de voksne spør hvorfor vi skal bry oss med å en gang diskutere dem.Hvis de hadde gjort det ene grepet de selvsagt ikke gjør. Å svare på noen spørsmål.Foto: Prime Video / Prime Video Det er nesten parodisk hvordan de allerede i episode to drasser seerne med på eventer og jobb-oppdrag for å kunne servere oss:Merk! Dette kommer ikke fra en som hater influencere, eller som ikke ser at det finnes de som gjør en viktig jobb. Tvert i mot: Jeg kan ofte la meg underholde, noen ganger til og med opplyse

:

TV 2 NYHETENE: Norveçli futbolcu Minde, zihinsel antrenmanın önemini anlatıyorNorveçli futbolcu Minde, zihinsel antrenmanın kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Minde, gözlerini kapatarak ve başarılı olduğunu hayal ederek kendisini motive ettiğini söylüyor.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

VGNETT: Influencerların Yoksayılması Yardımcı OlmuyorÇok sayıda genç için, influencerlar hiç istemedikleri abla figürüdür, yazar Selma Moren. Fotoğrafta: Anniken Jørgensen, Nora Haukland, Sophie Elise Isachsen ve Isabel Raad «Girls Of Oslo»da. Başka bir nesilden bir eleştirmen olarak şaşırtıcı olmayan bir şekilde - Sophie Elise ve influencer mafyasıyla büyümemiş olanlar hakkında yetişkinler hemen hemen her zaman bahseder. Bu çözüm olduğuna inanıyorsanız, gençlerin sosyal medya gerçekliği hakkında çok az şey biliyorsunuz demektir. Onları görmezden gelmek neredeyse imkansız. Her birini engelleseniz bile tamamen kurtulamazsınız. Ve inanın ya da inanmayın: Çoğu 15 yaşındaki genç, tükettikleri içeriğe veya popo implant operasyonlarının ve sonsuz güzellik ipuçlarının onları nasıl etkilediğine eleştirel bir yaklaşımı olacak kadar enerji veya bilgiye sahip değildir. Onu içlerine çekerlerken, dünya ve yetişkinler neden onları tartışmaya değer bulduğunu sorar. Tabii ki yapmadıkları bir şeyi yapmış olsalardı. Bazı sorulara cevap vermek. Fotoğraf: Prime Video / Prime Video İkinci bölümde bile izleyicileri etkinliklere ve iş görevlerine sürüklemek için neredeyse parodik bir şekilde bizi hizmet etmek için çabalıyorlar: Not! Bu, influencerları sevmeyen veya önemli bir iş yaptığını görmeyen biri tarafından söylenmiyor. Tam tersine: Sık sık eğlendirebilirim, bazen aydınlanabilirim.

