Industriaktiviteten faller til det laveste siden mai

Indeksen faller dermed under 50, som er skillet mellom økende og fallende produksjon. Det er også det laveste siden mai. PMI står for «Purchasing Managers Index». Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyt og stemning blant innkjøpssjefene og er en viktig pekepinn for den økonomiske utviklingen.Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at den norske industri-PMIen har vært relativt høy i internasjonal sammenheng.Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.Aamdal synes det er vanskelig å se enkeltårsaker til fallet i oktober.

– Alle delindeksene bidro til å trekke hovedindeksen ned, men det er verdt å merke seg at sysselsettingsindeksen fortsatt ligger over 50 og litt over sitt langsiktige gjennomsnitt, sier han. – Det tyder på at industrien er varsom med å si opp arbeidstagere selv om utsiktene for produksjonen er på den svake siden.

Arbeidsledigheten stiger normalt i tider med renteoppgang, men foreløpig har økningen vært beskjeden.Indeksen tyder på at innkjøpsprisene fortsatt stiger noe, selv om den er lavere enn det langsiktige gjennomsnittet.

Bedriftene viser til at prisene har falt på stål og strøm, mens blant annet kjemikalier, glass, gummi og trelast har økt i pris.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Ny pensjonsbølge uroer næringslivetJournalist

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Uenige om rentetopp: – Banken er redd for å ta feil enda en gangJournalist

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Norges Bank øker kronesalget til 1,4 milliarder per dag i novemberJournalist

Kilde: e24 | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Den største boligkrisen siden bankkrisen går under radarenLøsningene finnes, men det skjer ikke noe før regjeringen våkner.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fem år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant: Dette er bevisene som politiet håper kan løse sakenDet er mer enn tre og et halvt år siden Tom Hagen (73) ble pågrepet og siktet for drapet på kona. Fortsatt er det uklart når politiets etterforskning er ferdig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

BTNO: – De fleste har tid til å jobbe ved siden av studiene(Åpent for alle lesere) «En vanlig arbeidsuke er på 37,5 timer, og la oss være ærlige. De fleste heltidsstudenter bruker ikke så mye tid på studiene hver uke.»

Kilde: btno | Les mer ⮕