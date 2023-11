Imponerer for Ajax i krise! – Nå vil Liverpool shoppe

Klubben som hvis ikke noe drastisk skjer faktisk rykker ned fra Eredivisie har noen få lyspunkter. – Den 20 år gamle høyrebaken Devyne Rensch gjør det bra og har imponert Liverpool.Football Insider melder at Liverpool er «ivrige» på å signere ungutten som har gjor det bra for nederlands U21-lag også, såpass bra at han har fått kapteinsbindet.

Rensch har scoret syv mål og seks målgivende pasninger på 101 kamper i Ajax-trøya. Høyrebacken har kontrakt ut 2025 og representerte Nederland i U21-EM sammen med Ryan Gravenberch i sommer.

