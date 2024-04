IMAN MESKINI: Ramazanın Önemi

IMAN MESKINI, oyuncu Dünyanın sürekli hareket halinde olduğu, zamanın kıt olduğu ve mola vermenin nadir olduğu bir dünyada, ramazan içsel ruhsal bağlantıya yavaşlamak, düşünmek ve bağlanmanın önemini hatırlatır. Dünya genelindeki Müslümanlar için ramazan sadece şafak vaktinden gün batımına kadar oruç tutulan bir ay değil, aynı zamanda birlik ve yardımseverlik zamanıdır. Bu yıl ramazan 10 Mart - 9 Nisan tarihleri arasındadır.

Her zaman ramazanın en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda geldiğini söylerim. Zamanla, bu bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğim bir ay haline geldi ve çok hızlı geçtiğini hissediyorum

Ev Yangınında Cara Delevingne'in Evi Tamamen Yok Oldu13 itfaiye aracı ve 94 itfaiyeci, Cuma öğleden sonra Studio City bölgesindeki ev yangınına müdahale etti. İtfaiye yetkililerine göre, 2 saat boyunca sürekli çalıştılar, ancak ev kurtarılamadı. Cara Delevingne, evde değildi. Yangının nedeni resmi olarak belirlenmedi.

Texas'ta Demir Akciğerde 70 Yıl Geçiren Adam Hayatını KaybettiTexas'lı bir adam, 50'lerdeki polio salgını sırasında enfekte oldu ve demir akciğerde yaşamaya başladı. 78 yaşında ölen Paul Alexander, TikTok'ta milyonlarca takipçiye sahipti ve demir akciğerdeki yaşamını paylaşıyordu.

103 yaşındaki kadın trafik suçlusu olarak durdurulduİtalyan polisi, sürücü belgesi ve sigortası olmayan, ancak 103 yaşında olduğu düşünülen dünyanın en yaşlı trafik suçlusunu durdurdu. 1920 yılında doğan kadın, arabasını İtalya'nın kuzeyindeki Bondeno kasabasının merkezinden geçiriyordu. İtalyan polisine göre, kadın gece 1 civarında aynı sokaklardan hızlı ve tekrar tekrar geçtiği için fark edildi. Durdurulduğunda, polis ehliyetinin iki yıl önce süresinin dolduğunu ve arabasının artık sigortasının olmadığını keşfetti. Sonuç olarak, araba el konuldu ve çekildi. Kadın polis tarafından evine bırakıldı. Kadının açıklaması, dışarıda yaşayan arkadaşlarını ziyaret etmek için bir sürüşe çıktığı yönündedir. Bondeno, Emilia-Romagna bölgesinde yer almaktadır ve yaklaşık 15.000 nüfusa sahiptir. (NTB)

Tesla'nın Gigafabrikası yangın nedeniyle üretimi durdurduTeslas Gigafabrikası, Berlin dışında bulunan bir yüksek gerilim direğinde çıkan yangın nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı, tahliye etti ve tüm çalışanları eve gönderdi.

Xabi Alonso, Bayern Münih'in yeni teknik direktörü olabilirXabi Alonso, Bundesliga'da harika bir performans sergileyerek Bayern Münih'in dikkatini çekti. Bayern, Thomas Tuchel'in yerine geçecek birini arıyor ve Alonso'nun tercih ettiği kulübün Bayern olduğu söyleniyor.

