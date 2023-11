Ikonei Island: Norsk svar på Animal Crossing

Det skorter ikke på spill som forsøker å emulere den unike og usedvanlig koselige stemningen fra Nintendos Animal Crossing-serie. Spill som Stardew Valley, Valheim Disney Dreamlight Valley er blant de mest populære, mens det i nyere tid også har kommet en rekke mindre indiespill som forsøker å sette sitt preg på sjangeren. Blant de mest unike innslagene finner vi Moonstone Island, Paleo Pines og Sun Haven, og forrige uke fikk vi omsider også et norsk svar på Animal Crossing.

Ikonei Island er et nytt spill fra skaperne av Earthlock, og forsøker å kile seg inn i et allerede fullstappet marked – og det med ganske godt hell.I likhet med mange av spillene i sjangeren, begynner Ikonei Island med et skipbrudd. Våre fire hovedpersoner blir jaget av sjørøvere idet de overrumples av et uvanlig uvennlig uvær – de skylles i land på en regntung, avsidesliggende øy, og så er eventyret i gan





gamerno » / 🏆 26. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

«Love Island Games» Svensk-norske Lisa dukker opp i «Love Island Games»Ny versjon av det populære datingprogrammet byr på en rekke legendariske Love Island-deltakere og en svensk-norsk blondine.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 22. / 22,5 Les mer »

Norsk geolog bosatt på Island: – En desperat situasjonEt vulkanutbrudd kan komme når som helst og trolig uten forvarsel, ifølge den norske geologen Børge Johannes Wigum. Det fører til at de fleste evakuerte fra Grindavík ennå ikke har fått hentet ut kjæledyrene sine.

Kilde: vgnett - 🏆 3. / 28,125 Les mer »

100.000 deltok i heldagsstreik for likestilling på IslandTirsdag streiket 100.000 kvinner og ikke-binære over hele Island. Kravet var likelønn og et mer likestilt samfunn. Også statsministeren deltok.

Kilde: Aftenposten - 🏆 21. / 22,5 Les mer »

Island: Statsministeren streiker: - Uakseptabelt i 2023Islands statsminister får med seg både lærere, sykepleiere og industriarbeidere på en endagsstreik. Ekspert mener det kan vekke oppsikt.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 22. / 22,5 Les mer »

Norskeide selskaper tvunget til omfattende nødslakt på IslandNorskeide selskaper tvunget til omfattende nødslakt på Island

Kilde: DN_no - 🏆 13. / 23,4375 Les mer »

Dramatiske bilder: Laks oppspist av lus i Mowi-eid anlegg på IslandDramatiske bilder: Laks oppspist av lus i Mowi-eid anlegg på Island

Kilde: DN_no - 🏆 13. / 23,4375 Les mer »