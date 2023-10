Ikke spesielt happy med landslagstreneren

5-1 mot Toulouse i Europaligaen var som Klopp etterpå beskrev som «den perfekte kvelden». Det som ikke var like perfekt for Liverpool-manageren er spillerne han ikke kan benytte på grunn av tankeløse landslagstrenere.

-Han kunne ha spilt i kveld, men han må spille igjen på søndag. Jeg sa til Ibou at han skulle fortelle Monsieur Deschamps at dette er hvordan du hviler en spiller. Ikke bare tre minutter…, kommer det fra Klopp., men det var liten tvil om at Jürgen Klopp godt kunne tenkt å ta en telefon til den franske landslagstreneren for å fortelle hva han mente om maks spilletid to kamper på rad for Liverpool-spilleren som er merket av tidvise småskader.

Les mer:

Sporten_com »

Kronprinsen forteller farens vitser: – Forstår ikke helt hva han menerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Pårørende etter masseskyting: – Hvorfor ble han ikke fanget opp?LEWISTON (VG) Mistenkte Robert Card burde fått varsellampene til å blinke. Men han gikk under radaren, helt til han drepte 18 mennesker. Les mer ⮕

Mitt oppgjør med Oslo ArbeiderpartiDet handler ikke bare om at jeg ikke kan bo trygt i bydel Søndre Nordstrand. Les mer ⮕

Årets spiller i Europaligaen klar for JuventusFør Supercup finalen mot Real Madrid kunne Eintracht Frankfurt manager Oliver Glasner fortelle at Filip Kostic ikke var med på laget fordi han bytter klubb. - Dagen etter 2 - 0 tapet hvor Jens Petter Hauge satt på benken under hele kampen kom det noe som må sees på som en bekreftelse. Les mer ⮕

Granerud forsvarer landslagsmodellen etter Braathens avhopp:Halvor Egner Granerud forstår ikke hvordan alpinkonflikten kunne få Lucas Braathen til å legge opp. Han synes ikke synd på utøvere med millioninntekter. Les mer ⮕

Liverpool cruiser mot avansement - kjørte over Dønnum og Toulouse(Liverpool - Toulouse 5–1) Jürgen Klopp lot flere stjerner få hvile - uten at det satte en stopper for en målfest på Anfield. Les mer ⮕