– Ikke fornuftig å stanse norsk oljeleting

Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete, sier direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.– Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass.

– Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse, sier hun.Blindheim viser til at statusrapporten viser at det vil være mulig å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

Under fredagens rapportlansering forsøkte utvalgsleder Martin Skancke å berolige dem som frykter at de foreslår å slukke lysene på sokkelen over natta: – Dette er ikke en bråstopp for oljenæringen, men en tenkepause vi trenger for å være sikre på at vi lager en politikk som står seg i ett 2050-perspektiv, sier han. headtopics.com

Les mer:

Teknisk »

– Det man ser på som straff i Norge, ses kanskje ikke på som straff i hjemlandetMor og stefar tiltalt for grov mishandling: Les mer ⮕

Kripos-sjefen om kriminelle nettverk i Norge: – Vi klarer ikke å holde følgeNorge klarer bare å gå etter 40 av de 100 kriminelle nettverkene i Norge, advarer Kripos. De etterlyser flere ressurser. Les mer ⮕

Krever forbud mot spillfenomen i Norge: - Kan ikke venteDen ruspolitiske organisasjonen Actis sier de er bekymret for den oppvoksende generasjonen: - Det er sammenheng mellom lootbokser og pengespill, sier generalsekretær Inger Lise Hansen. Les mer ⮕

Norge deltar som observatør i atomkrigsøvelse i Europa– Norge har ikke noe der å gjøre, sier Norsk Folkehjelp om norsk observatørrolle i Natos atomvåpenøvelse. Les mer ⮕

Mitt oppgjør med Oslo ArbeiderpartiDet handler ikke bare om at jeg ikke kan bo trygt i bydel Søndre Nordstrand. Les mer ⮕

Full strid mellom LO og FellesforbundetEt stort flertall på Fellesforbundets landsmøte vedtok onsdag ettermiddag at ordningen med Avtalefestet pensjon ikke skal endres. LO mener vedtaket ikke gjør at AFP ikke kan bli avklar i vårens oppgjør. De sier Fellesforbundsjefen ikke er realistisk. Les mer ⮕