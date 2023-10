Tidligere i sommer ble det kjent at Max Allegri lærte seg engelsk. Vi tenkte at han åpnet noen flere dører utenfor Serie A, men ifølge en engelsk overgangsekspert kan det være noe konkret på gang – hvis Ed Woodward presses til å gi Ole Gunnar Solskjær sparken.

Det er ingen hemmelighet at Ed Woodward og gjengen ser opp til Mauricio Pochettino og det han skapte med en gjeng unggutter hos Tottenham, men argentineren linkes også til Manchester City hvor veien videre for Guardiola etter neste sommer er uviss.

Dermed er det ikke plankekjøring for United å overtale Pochettino om å velge rødt – den dagen Solskjær har brukt opp sjansene sine (vi har fortsatt tro på at han blir den neste Sir Gunnar!). headtopics.com

Imponerende, men likevel. Manchester United har startet jobben med å finne tilbake til United-genet sitt, en manager som ikke har vært utenfor støvellandet verken som spiller eller manager er det siste Manchester United trenger på denne siden av 2030.Heldigvis har ikke Castle snappet opp noen pågående dialog.

-United har lenge hatt stor interesse for Mauricio Pochettino, men det er andre kandidater, inkludert Max Allegri, som ikke er i kontakt med United men er en kandidat, sier Castle påHelt feil, Castle, Allegri kan ikke regnes som kandidat bare fordi han er ledig. headtopics.com

