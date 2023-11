Ikke bare én, men to muligheter for at Lindelöf ender opp med Graham Potter som sjef

Spørsmålet er om trenerjobben hos være naboer i Sverige er greia for Potter. Graham Potter, landslagstrener for det svenske laget? Ifølge generalsekretær i det svenske fotballforbundet kan dette være planen.

Ifølge engelsk media har Potter ymtet frempå at han ønsker seg trenerjobb på klubbnivå før sommeren, men med bakgrunn som trener for svenske Östersund har 48-åringen en naturlig link til Sverige. Potter husker nok årene godt fra 2011-18 med stor suksess som trener for den svenske klubben. Samtidig er han den siste tiden linket tilManager for Manchester United eller landslagstrener for Sverige? For Victor Lindelöf blir det dermed to muligheter for at han ender opp med Potter som sjef.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPORTEN_COM: Bekrefter Graham Potter er kandidat til trenerjobbenMens vi venter på Zidanes retur, venter vi også på Graham Potters. Status som genierklært Brighton-manager forsvant da han takket ja til å bli, det han var lovet, den langsiktige satsingen hos Chelsea. I vår og sommer har Potter vært inne bildet når Leicester, Leeds og Nice jaktet ny trener, men Mr.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Skjønner ikke hvorfor Graham Hansen vrakes:Landslagsvenninnene har lite forståelse, og møter enighet hos TV 2s ekspert.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Ikke lenger Barcelona 'for alltid': Koeman ser ikke det samme som Valverde og SetienAkkurat som Barcelona sin store stjerne Lionel Messi kom Riqui Puig til La Masia (Barcelona sitt akademi) som liten gutt. Drømmen var en livslang karriere på Camp Nou. - Men midtbanespilleren som nå er 21 år gammel får ikke samme backing og applaus fra Barcelona sin nye manager Ronald Koeman.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

TRONDERAVISA: Spektakulær grunnstøting: - Det skal ikke være muligMannskapene på redningsskøytene langs kysten ser og opplever mye, men det som mannskapet på

Kilde: tronderavisa | Les mer ⮕

NETTAVISEN: – Jeg er ganske ukritisk til hva jeg spiser, men ett sted går grensa– Jeg tenkte at det ikke skal være mulig.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV2SPORT: Graham Hansens lagvenninne vant GullballenAitana Bonmatí (25) gikk til topps i Gullballen-kåringen.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕