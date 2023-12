Idrettspresidenten reagerer på VGs liste over norske idrettsstjerner

Beste kvinne på VGs liste over de 100 største norske idrettsstjernene i 2023 er på 17. plass. Det reagerer idrettspresidenten på. På Facebook «likte» Zaineb Al-Samarai et innlegg skrevet av Maria Medaas Jørstad, som er direktør for Nordisk kulturfond. Der sto det: «Ja ja, når 4 menn i VG skal rate årets sportsnavn da kan det fort komme veldig skjevt ut ... ingen kvinne verdig over 17.

plass? hjelpes VG!» «Det jeg reagerte på var at VG har utarbeidet en liste over norske idrettsutøvere, hvor man ikke finner plass til en kvinne før på 17.-plass, og at VG deretter skriver på kommentatorplass at det er idrettens ansvar at det ikke var plassert noen dame høyere opp. Dette er ikke idrettens liste. Det er ikke vi som har rangert første dame på plass nr. 17, og kan ikke tas til inntekt for hvordan VG rangerer norske idrettsutøvere», skriver idrettspresidenten i en sms til V





Idrettspresidenten reagerer på plassering av kvinner på VGs liste over norske idrettsstjernerIdrettspresidenten uttrykker misnøye med at den beste kvinnen på VGs liste over de 100 største norske idrettsstjernene i 2023 er på 17. plass. Hun påpeker at dette ikke er idrettens liste og at det ikke er idrettsforbundet som har rangert utøverne.

Pappa Haaland om Erling: – Vi må si nei til myeMANCHESTER/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (23) topper VGs 100-liste også i 2023. Alfie Haaland (51) tror det er mest alt rundt sønnen som har endret seg – ikke gutten selv. Ståle Solbakken sier det er vanskelig å ta inn over seg hvor stor han er blitt.

