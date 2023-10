IDF: Vil forfølge Hamas-leder helt til han er tatt

– Bakkeoperasjonene er komplekse og innebærer risiko. Vi gjør alt for å sikre tryggheten til våre styrker fra luften, sjøen og bakken, sier talsperson Daniel Hagari i en uttalelse søndag kveld.

I to uker har Israel bedt innbyggere i nordlige deler av Gaza og Gaza by om å evakuere sørover. Nå gjentar Hagari advarselen nok en gang. Israel åpnet 20. oktober for første gang for å la lastebiler med nødhjelp slippe inn til Gaza fra Egypt. Fram til søndag hadde til sammen bare 84 lastebiler sluppet inn, men hjelpen dekker bare en brøkdel av de enorme behovene for mat, vann og medisinsk utstyr.

Tallet har steget med ujevne mellomrom siden Hamas angrep Israel 7. oktober. Forrige oppjustering var fredag, da var antallet bekreftede gisler 229. – To angrep på samme sted i et så kort tidsrom (litt over 30 sekunder), fra samme retning, indikerer åpenbart at det var målrettet, tilføyer organisasjonen. headtopics.com

Flere Hamas-soldater er drept etter at bakkestyrker konfronterte dem på vei ut av en tunnelsjakt ved grenseovergangen Erez, skriver de videre. Tre palestinere ble drept i sammenstøt med israelske styrker i løpet av natten, opplyste det palestinske helsedepartementet søndag morgen.

Siden Hamas utførte et massivt angrep mot Israel fra Gaza for tre uker siden, har det israelske militæret også trappet opp operasjonene på Vestbredden. Jake Sullivan, som er president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, sier søndag at USA vil at Israel skal gjøre alt de kan for å skille mellom palestinske sivle og Hamas-krigere under militæroperasjonen i Gaza. headtopics.com

