IDF: Israel angriper mål i Libanon

Lørdag kveld har det blitt avfyrt ti raketter mot nordlige deler av Israel fra libanesisk territorium, ifølge det israelsek militæret (IDF).

Flere Hamas-soldater er drept etter at bakkestyrker konfronterte dem på vei ut av en tunnelsjakt ved grenseovergangen Erez, skriver de videre. Tre palestinere ble drept i sammenstøt med israelske styrker i løpet av natten, opplyste det palestinske helsedepartementet søndag morgen.

Siden Hamas utførte et massivt angrep mot Israel fra Gaza for tre uker siden, har det israelske militæret også trappet opp operasjonene på Vestbredden. Jake Sullivan, som er president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, sier søndag at USA vil at Israel skal gjøre alt de kan for å skille mellom palestinske sivle og Hamas-krigere under militæroperasjonen i Gaza. headtopics.com

– Antallet barn som er meldt drept på bare tre uker på Gazastripen, er mer enn antallet drepte i væpnede konflikter globalt – i mer enn 20 land – i løpet av et helt år de siste tre årene, heter det videre.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beklager at han beskyldte etterretningstjenesten for ikke å ha forutsett Hamas' angrepsplaner. Foto: Abir Sultan / AP / NTBIsraels statsminister Benjamin Netanyahu beklaget søndag at han anklaget etterretningstjenestene for ikke å ha forutsett Hamas planer om angrepet 7. oktober. headtopics.com

– Tvert imot, trodde alle i sikkerhetsstyrkene, inkludert lederne for den militære etterretningen og den sivile etterretningen Shin Bet, at Hamas var avskrekket. Det var vurderingen som ble sendt gang på gang, skriver han.

Krigen mellom Israel og Hamas: Israel reagerer kraftig på NorgeNorges utenriksminister Espen Barth Eide mener Israel «brenner sympati» med de kraftige angrepene mot Gaza. Nå tar Israels ambassadør til Norge et oppgjør med uttalelsene og Norges støtte til våpenhvile. Les mer ⮕

Hamas: Kjemper mot israelske bakkestyrker på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

FN vedtar resolusjon med bønn om humanitær våpenhvile i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Går veldig, veldig langt i forhold til hva som er lovI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Har mistet kontakt med alle mannskaperI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Spontan demonstrasjon: «Jøder sier våpenhvile nå»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕