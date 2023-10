IDF: Gjennomførte angrep via sjøen mot Gaza

Det israelske forsvaret (IDF) sier fredag at også marinestyrker var i aksjon da de natt til fredag gjennomførte flere militære bakkeoperasjoner på Gazastripen.

Den palestinske enklaven Gazastripen grenser til Middelhavet i vest, Israel i nord og øst, og Egypt i sør. Israel blokerer Gazastripen og kontrollerer også sjøen vest for enklaven. – Vi er bekymret for at krigsforbrytelser blir begått. Vi er bekymret for den kollektive avstraffelsen av Gazastripen som svar på de grusomme angrepene fra Hamas, som også utgjorde krigsforbrytelser, sier talsperson Ravina Shamdasani i FNs høykommissær for menneskerettigheter fredag.

Over 1400 mennesker ble drept på israelsk side da Hamas angrep Israel 7. oktober, ifølge israelske mydnigheter.Så langt er 7326 personer drept i israelske angrep mot beleirede Gazastripen siden krigsutbrudd 7. oktober, melder helsemyndigheter i den palestinske enklaven. headtopics.com

Kort tid senere skriver kanalen at luftvernsirener går i Tel Aviv og området rundt byen samt sentralt i Israel og områder langs grensen til Gaza. Ytterligere åtte lastebiler med mat, medisiner og vann ventes å krysse grensa til Gaza fredag, sier en FN-tjenestemann.

Philippe Lazzarini i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA sier at det trengs en uavbrutt flyt av bistand til Gaza etter tre uker med massiv israelsk bombing som har utløst en humanitær krise. headtopics.com

Hvis dette stemmer, så har Israel i så fall ikke gjort alvor av sin trussel om å nekte FN-ansatte visum til landet.

