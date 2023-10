IDF: Flere gisler i Gaza enn antatt

Antallet personer som blir holdt som gisler av Hamas på Gazastripen er flere enn tidligere antatt, melder Det israelske forsvaret (IDF), ifølge Reuters. Tidligere har IDF meldt om 229 gisler som holdes fanget av militante palestinere på Gazastripen. Søndag kveld skriver de at det riktige antallet er 239.

Fire gisler er tidligere sluppet fri. Hamas hevder at rundt 50 gisler eller fanger er drept i israelske luftangrep, skriver NTB. Lørdag møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu representanter for gislenes familier. Da lovet han å gjøre alt for å få dem hjem. Han har imidlertid ikke forpliktet seg til å gjennomføre noen fangeutveksling med Hamas.

