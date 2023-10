IDF: Flere angrep på Gaza med jagerfly og droner

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter at det er gjennomført flere operasjoner inne på Gazastripen, med både bakkestyrker, jagerfly og droner natt til fredag.

– Hamas er en terrororganisasjon. Derfor ser jeg ikke at de har en rolle i et internasjonalt møte, sa Michel etter pressekonferansen torsdag, ifølge danskeTorsdag ble det kjent at det går mot en felles enighet om et kompromiss, hvor EU muligens vil be om en «humanitære pauser» på Gazastripen.

I slutterklæringen fra EU-toppene understrekes det hvor viktig det er å beskytte alle sivile i tråd med internasjonal humanitær rett. EU-landene har diskutert en felles uttalelse om Midtøsten i flere timer. Det er enighet om å fordømme angrepet fra Hamas den 7.oktober på det sterkeste. headtopics.com

– Vi utkjemper en krig på den sørlige fronten mot Hamas, og vi er forberedt på enhver utvikling i nord der Hizbollah er påført mange tap. Men vi har ingen interesse av å utvide krigen, sa forsvarsminister Yoav Gallant til journalister torsdag da han ble spurt om sannsynligheten for en konfrontasjon med Iran. – Dagen det vi skje, er ikke langt unna. Manøvrene skal starte når forutsetningene er de rette for det, sa Gallant.

– Dessverre forsøker Biden og hans administrasjon å sette et spørsmålstegn ved våre dødsfall og antall ofre, sier Hamas' helseminister Youssef Abu Al-Rish i en talemelding til den norske legen Mads Gilbert. headtopics.com

