ID.7: Volkswagens aller viktigste nyhet

Senere kommer den i flere utgaver, med blant annet drift på alle fire hjul og større batteripakke. Den kommer også som stasjonsvogn, ID.7 Tourer, forøvrig den første elektriske stasjonsvogna fra Volkswagen.

Nå er ikke bilen mange ukene unna norske forhandlere, og vi er blant de aller første som får prøvekjøre et produksjonklart eksemplar. Brooms Bjørn Eirik Loftås har allerede rukket å tilbakelegge mange mil i bilen, når telefonen ringer.I FRANKRIKE: Brooms Bjørn Eirik Loftås prøvekjører VW ID.7 akkurat nå på franske veier.– He-he. Det er allerede unnagjort.

– Nei, her har det vært sol og bortimot 20 grader i dag, så jeg kan ikke klage. Og så har jeg allerede tilbakelagt nesten 20 mil i ID.7!– Ja, det har jeg. For det første var det kjekt å sette seg i en romslig bil igjen, etter å ha prøvekjørt Fiat 600e og Opel Corsa Electric. ID.7 er en stor bil, hele 30 centimeter lengre enn ID.4. Den er faktisk også en god del større enn Passat, som den ofte sammenlignes med. Bakseteplassen er jo gigantisk.

– Det er vel viktig for Volkswagen å lykkes med ID.7, og i dagens marked er det sikkert alfa omega at prisene ikke er for høye? – Der tror jeg du har helt rett. Dette er en bil for familier med behov for god plass og god rekkevidde, til en pris som framstår som fornuftig. Jeg tror også mange Passat-entusiaster vil falle for ID.7. Så vil tiden vise om jeg får rett.

