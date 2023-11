Iceland Mat lider store tap i Norge

Det var Geir Olav Opheim (59) som for fem år siden sto sentralt da det engelske frossenmat-konseptet Iceland inntok det norske dagligvaremarkedet. Tanken var å ta opp kampen med de tre norske dagligvaregigantene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000. Siden 2018 er fasit et samlet tap på over 40 millioner kroner for de norske investorene som satset på konseptet. Bare de to siste årene er det det samlede resultatet før skatt på minus 35 millioner kroner og også i år blir det minusresultat.

– Det er stygge tap og det har ikke vært morsomt å være investor. Tapene er blitt større enn vi kunne ønsket og hadde lagt opp til, sier daglig leder Geir Olav Opheim i Iceland Mat.Opheim sier de selv har selv stått for mye av finansieringen. Opheim og hans selskap eier selv nær 15 prosent av Iceland Mat as, mens styreleder Kai Magnar Killingmo og hans selskap eier 23,3 prosent.Det er jo ikke bare jeg som står bak dette, men det er ikke så mye mer kapital jeg kan putte inn, sier Opheim.– Jeg har ikke kapital nok selv til å fylle på og stå i det løpet som vi kunne gjort i forhold til opprinnelig strategi. Det er derfor vi legger om strategien slik at vi kan drive videre, sier Opheim.Opheim har toppledererfaring fra både Coop og Nortura, uten at det har hjulpet nevneverdig hittil med å oppnå suksess for Iceland Mat i Norge. Kjeden har på det meste hatt seks butikker i Norge, men fire ble lagt ned tidligere i å

