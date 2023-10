ICC-aktor: Israel må ta tydelige grep for å sikre at sivile får nødhjelp

– Vi etterforsker påståtte krigsforbrytelser i Israel 7. oktober, samt på Vestbredden og Gaza-stripen, sa Khan ved grenseovergangen.

På en pressekonferanse i Egypt sier Khan at å hindre nødhjelp inn til Gaza kan være en krigsforbrytelse.– Israel må ta tydelige grep uten videre forsinkelser for å sikre at sivile får nødvendig mat og medisiner, sa Khan.

Litt over 100 lastebiler med nødhjelp har sluppet inn i Gaza siden 7. oktober, men det dekker en svært liten del av behovet. Før krigen ble det ifølge FN i gjennomsnitt fraktet inn rundt 500 lastebillass med forsyninger daglig. headtopics.com

